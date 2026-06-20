Räddningstjänsten larmades om brand vid slott

Ett larm om en brand i terräng kom in till SOS Alarm under tisdagsmorgonen.
Larmet kom in klockan 07.02 och det ska handla om en brand i närheten av Gåsevadholms slott.
Räddningstjänst är på väg till platsen, det är i nuläget oklart hur omfattande branden är.
– Vi har fått in larm om att det ryker från skogen. Vi är på väg till platsen, säger Niclas Fogelqvist, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 07.10.
Klockan 07.30 var räddningstjänsten på plats.
– Vi kan inte se något i nuläget som tyder på brand men undersöker, säger Michael Lindgren, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.
Räddningstjänsten hade vid 07.50 lämnat platsen utan att hitta någon brand.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.