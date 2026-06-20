Räddningstjänsten larmades om brand vid slott

Av Johanna Simonsson

Ett larm om en brand i terräng kom in till SOS Alarm under tisdagsmorgonen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 07.02 och det ska handla om en brand i närheten av Gåsevadholms slott.

Räddningstjänst är på väg till platsen, det är i nuläget oklart hur omfattande branden är.

– Vi har fått in larm om att det ryker från skogen. Vi är på väg till platsen, säger Niclas Fogelqvist, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 07.10.

Klockan 07.30 var räddningstjänsten på plats.

– Vi kan inte se något i nuläget som tyder på brand men undersöker, säger Michael Lindgren, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

Räddningstjänsten hade vid 07.50 lämnat platsen utan att hitta någon brand.