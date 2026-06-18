Pojke misshandlad med metallföremål – flera hotades

En pojke i övre tonåren misshandlades med ett metallföremål. Flera andra personer hotades innan den misstänkte försvann på moped.
Det var vid 22.25 på söndagen vid Kungsbacka Sportcenter som flera personer i övre tonåren blev hotade.
– En person ska ha blivit slagen med en metallpinne. Han var vaken och talbar när vi kom. Gärningspersonen ska också ha gjort någon pistolliknande rörelse med handen mot andra personer på platsen, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson i region Väst.
Den misstänkte försvann sedan från platsen på en moped.
Polisen har upprättat en anmälan om grov misshandel och grovt olaga hot mot grupp.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.