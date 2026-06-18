Pojke misshandlad med metallföremål – flera hotades

Av Johanna Simonsson

En pojke i övre tonåren misshandlades med ett metallföremål. Flera andra personer hotades innan den misstänkte försvann på moped.



Polisen larmades efter att en pojke blivit misshandlad. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 22.25 på söndagen vid Kungsbacka Sportcenter som flera personer i övre tonåren blev hotade.

– En person ska ha blivit slagen med en metallpinne. Han var vaken och talbar när vi kom. Gärningspersonen ska också ha gjort någon pistolliknande rörelse med handen mot andra personer på platsen, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson i region Väst.

Den misstänkte försvann sedan från platsen på en moped.

Polisen har upprättat en anmälan om grov misshandel och grovt olaga hot mot grupp.