Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-06-22 KL. 07:24

Pojke misshandlad med metallföremål – flera hotades

Av Johanna Simonsson

En pojke i övre tonåren misshandlades med ett metallföremål. Flera andra personer hotades innan den misstänkte försvann på moped.

Pojke misshandlad med metallföremål – flera hotades
Polisen larmades efter att en pojke blivit misshandlad. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 22.25 på söndagen vid Kungsbacka Sportcenter som flera personer i övre tonåren blev hotade.

– En person ska ha blivit slagen med en metallpinne. Han var vaken och talbar när vi kom. Gärningspersonen ska också ha gjort någon pistolliknande rörelse med handen mot andra personer på platsen, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson i region Väst.

Den misstänkte försvann sedan från platsen på en moped.

Polisen har upprättat en anmälan om grov misshandel och grovt olaga hot mot grupp.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-06-22 KL. 08:21
Nedfallet träd skapar trafikproblem
Premium | NYHETER 2026-06-22 KL. 08:00
Företagare åtalas – intäkter gick till privat kassa
NYHETER 2026-06-22 KL. 07:24
Pojke misshandlad med metallföremål – flera hotades
Premium | NYHETER 2026-06-22 KL. 06:45
Ensamstående var sambo – krävs på 280 000 kronor
NYHETER 2026-06-21 KL. 18:40
Flerbilskrock på E6 orsakade långa köer
Premium | NYHETER 2026-06-21 KL. 16:45
Fjäråsbons bil är över hundra år – rullar fortfarande
NYHETER 2026-06-21 KL. 15:45
Villa med pool och havet som granne lockade
Premium | NYHETER 2026-06-21 KL. 13:00
100 år sedan: Vaccination och färre barn
Premium | NYHETER 2026-06-21 KL. 10:00
Duo döms för stöldturné – stoppades i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-21 KL. 09:34
Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-06-20 KL. 11:19
Kungsbackabo blev midsommarmiljonär
NYHETER 2026-06-21 KL. 18:40
Flerbilskrock på E6 orsakade långa köer
NYHETER 2026-06-21 KL. 09:34
Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås
NYHETER 2026-06-21 KL. 15:45
Villa med pool och havet som granne lockade
NYHETER 2026-06-20 KL. 10:00
Företaget öppnar eventlokal i centrala Kungsbacka

Fler nyheter

Just nu: Nedfallet träd skapar trafikproblemKrim: Företagare åtalas – intäkter gick till privat kassaNyheter: Ensamstående var sambo – krävs på 280 000 kronorBlåljus: Flerbilskrock på E6 orsakade långa köer
Pojke misshandlad med metallföremål – flera hotades
NYHETER 2026-06-22 KL. 07:24

Pojke misshandlad med metallföremål – flera hotades

TV-klipp och nyheter

Fjäråsbons bil är över hundra år – rullar fortfarande
2026-06-21 KL. 16:45
Premium

Fjäråsbons bil är över hundra år – rullar fortfarande

Företagare åtalas – intäkter gick till privat kassa
2026-06-22 KL. 08:00
Premium

Företagare åtalas – intäkter gick till privat kassa

Ensamstående var sambo – krävs på 280 000 kronor
2026-06-22 KL. 06:45
Premium

Ensamstående var sambo – krävs på 280 000 kronor

Villa med pool och havet som granne lockade
2026-06-21 KL. 15:45

Villa med pool och havet som granne lockade

Debatt: Klimakterievård utan hinder
DEBATT 2026-06-21 KL. 15:00

Debatt: Klimakterievård utan hinder

100 år sedan: Vaccination och färre barn
NYHETER 2026-06-21 KL. 13:00
Premium

100 år sedan: Vaccination och färre barn

Duo döms för stöldturné – stoppades i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-21 KL. 10:00
Premium

Duo döms för stöldturné – stoppades i Kungsbacka

Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås
NYHETER 2026-06-21 KL. 09:34

Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås

Här är bästa golfhålen hos klubbarna i Kungsbacka
SPORT 2026-06-21 KL. 09:00
Premium

Här är bästa golfhålen hos klubbarna i Kungsbacka

Stor optimism hos VM-publiken på torget
NYHETER 2026-06-20 KL. 18:50
Premium

Stor optimism hos VM-publiken på torget

Semestertips: Så undviker du ekonomisk baksmälla
NYHETER 2026-06-20 KL. 17:00
Premium

Semestertips: Så undviker du ekonomisk baksmälla

Debatt: Ett steg för god och nära vård
DEBATT 2026-06-20 KL. 15:00

Debatt: Ett steg för god och nära vård

Frölunda kommer till Kungsbacka:
ISHOCKEY 2026-06-20 KL. 13:30
Premium

Frölunda kommer till Kungsbacka: "Superroligt"

Kungsbackabo blev midsommarmiljonär
NYHETER 2026-06-20 KL. 11:19

Kungsbackabo blev midsommarmiljonär

Sociala medier kan blockeras på elevernas datorer
NYHETER 2026-06-20 KL. 11:00
Premium

Sociala medier kan blockeras på elevernas datorer

Chaufför misstänkt för rattfylleri
NYHETER 2026-06-20 KL. 10:43

Chaufför misstänkt för rattfylleri

Företaget öppnar eventlokal i centrala Kungsbacka
NYHETER 2026-06-20 KL. 10:00

Företaget öppnar eventlokal i centrala Kungsbacka

Experternas tips om du ska ge dig ut på vattnet
NYHETER 2026-06-19 KL. 16:45
Premium

Experternas tips om du ska ge dig ut på vattnet

Midsommar på Tjolöholm lockade 4 000 gäster
NYHETER 2026-06-19 KL. 15:48
Premium

Midsommar på Tjolöholm lockade 4 000 gäster

Debatt: Parkstaden – en skamfläck
DEBATT 2026-06-19 KL. 15:00

Debatt: Parkstaden – en skamfläck

Nöjeskrönika:
KRÖNIKOR 2026-06-19 KL. 14:00
Premium

Nöjeskrönika: "Nu vänder det"

Vill satsa på vaccination och mammografi till äldre
NYHETER 2026-06-19 KL. 11:00

Vill satsa på vaccination och mammografi till äldre

Ny förening slår hål på myten om padelns död
NYHETER 2026-06-19 KL. 10:00
Premium

Ny förening slår hål på myten om padelns död

Tipsen: Så lyckas du med midsommarkransen
NYHETER 2026-06-19 KL. 09:00
Premium

Tipsen: Så lyckas du med midsommarkransen

Förlustfria sviten växer:
FOTBOLL 2026-06-18 KL. 22:30
Premium

Förlustfria sviten växer: "Skönt att vara tränare"

Tränarens hyllning:
FOTBOLL 2026-06-18 KL. 21:55
Premium

Tränarens hyllning: "Det var längesen någon tog ett sånt kliv"

Så minns fotografen sin VM-sommar i USA 1994
KULTUR & NÖJE 2026-06-18 KL. 21:00
Premium

Så minns fotografen sin VM-sommar i USA 1994

Risk för strömavbrott – beredskapen förstärks
NYHETER 2026-06-18 KL. 20:42

Risk för strömavbrott – beredskapen förstärks

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2026-06-22 KL. 08:21
Nedfallet träd skapar trafikproblem
Premium | NYHETER 2026-06-22 KL. 08:00
Företagare åtalas – intäkter gick till privat kassa
NYHETER 2026-06-22 KL. 07:24
Pojke misshandlad med metallföremål – flera hotades
Premium | NYHETER 2026-06-22 KL. 06:45
Ensamstående var sambo – krävs på 280 000 kronor
NYHETER 2026-06-21 KL. 18:40
Flerbilskrock på E6 orsakade långa köer
Premium | NYHETER 2026-06-21 KL. 16:45
Fjäråsbons bil är över hundra år – rullar fortfarande
NYHETER 2026-06-21 KL. 15:45
Villa med pool och havet som granne lockade
DEBATT 2026-06-21 KL. 15:00
Debatt: Klimakterievård utan hinder
Premium | NYHETER 2026-06-21 KL. 13:00
100 år sedan: Vaccination och färre barn
Premium | NYHETER 2026-06-21 KL. 10:00
Duo döms för stöldturné – stoppades i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-21 KL. 09:34
Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås
Premium | SPORT 2026-06-21 KL. 09:00
Här är bästa golfhålen hos klubbarna i Kungsbacka

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.