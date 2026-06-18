Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-06-21 KL. 09:34

Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås

Av Thomas Östberg

Polisen stoppade på midsommardagskvällen en man som körde golfbil på en gång- och cykelbana i Iserås. Han är nu misstänkt för grovt rattfylleri.

Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås
Christina Nordwall

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Några minuter före klockan 22 på lördagskvällen stoppade en polispatrull en man i 40-årsåldern. Mannen, som framförde en golfbil på gång- och cykelbanan intill Gottskärsvägen i Iserås, fick därefter följa med polisen för provtagning. En anmälan om grovt rattfylleri är upprättad.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-06-21 KL. 15:45
Villa med pool och havet som granne lockade
Premium | NYHETER 2026-06-21 KL. 13:00
100 år sedan: Vaccination och färre barn
Premium | NYHETER 2026-06-21 KL. 10:00
Duo döms för stöldturné – stoppades i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-21 KL. 09:34
Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås
Premium | NYHETER 2026-06-20 KL. 18:50
Stor optimism hos VM-publiken på torget
Premium | NYHETER 2026-06-20 KL. 17:00
Semestertips: Så undviker du ekonomisk baksmälla
NYHETER 2026-06-20 KL. 11:19
Kungsbackabo blev midsommarmiljonär
Premium | NYHETER 2026-06-20 KL. 11:00
Sociala medier kan blockeras på elevernas datorer
NYHETER 2026-06-20 KL. 10:43
Chaufför misstänkt för rattfylleri
NYHETER 2026-06-20 KL. 10:00
Företaget öppnar eventlokal i centrala Kungsbacka

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-06-20 KL. 11:19
Kungsbackabo blev midsommarmiljonär
NYHETER 2026-06-20 KL. 10:00
Företaget öppnar eventlokal i centrala Kungsbacka
NYHETER 2026-06-21 KL. 09:34
Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås
Premium | NYHETER 2026-06-20 KL. 18:50
Stor optimism hos VM-publiken på torget
NYHETER 2026-06-20 KL. 10:43
Chaufför misstänkt för rattfylleri

Fler nyheter

Nyheter: 100 år sedan: Vaccination och färre barnKrim: Duo döms för stöldturné – stoppades i KungsbackaNyheter: Polisen stoppade golfbilsförare i IseråsNyheter: Här är bästa golfhålen hos klubbarna i Kungsbacka
Villa med pool och havet som granne lockade
NYHETER 2026-06-21 KL. 15:45

Villa med pool och havet som granne lockade

TV-klipp och nyheter

Här är bästa golfhålen hos klubbarna i Kungsbacka
2026-06-21 KL. 09:00
Premium

Här är bästa golfhålen hos klubbarna i Kungsbacka

100 år sedan: Vaccination och färre barn
2026-06-21 KL. 13:00
Premium

100 år sedan: Vaccination och färre barn

Duo döms för stöldturné – stoppades i Kungsbacka
2026-06-21 KL. 10:00
Premium

Duo döms för stöldturné – stoppades i Kungsbacka

Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås
2026-06-21 KL. 09:34

Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås

Debatt: Klimakterievård utan hinder
DEBATT 2026-06-21 KL. 15:00

Debatt: Klimakterievård utan hinder

Stor optimism hos VM-publiken på torget
NYHETER 2026-06-20 KL. 18:50
Premium

Stor optimism hos VM-publiken på torget

Semestertips: Så undviker du ekonomisk baksmälla
NYHETER 2026-06-20 KL. 17:00
Premium

Semestertips: Så undviker du ekonomisk baksmälla

Debatt: Ett steg för god och nära vård
DEBATT 2026-06-20 KL. 15:00

Debatt: Ett steg för god och nära vård

Frölunda kommer till Kungsbacka:
ISHOCKEY 2026-06-20 KL. 13:30
Premium

Frölunda kommer till Kungsbacka: "Superroligt"

Kungsbackabo blev midsommarmiljonär
NYHETER 2026-06-20 KL. 11:19

Kungsbackabo blev midsommarmiljonär

Sociala medier kan blockeras på elevernas datorer
NYHETER 2026-06-20 KL. 11:00
Premium

Sociala medier kan blockeras på elevernas datorer

Chaufför misstänkt för rattfylleri
NYHETER 2026-06-20 KL. 10:43

Chaufför misstänkt för rattfylleri

Företaget öppnar eventlokal i centrala Kungsbacka
NYHETER 2026-06-20 KL. 10:00

Företaget öppnar eventlokal i centrala Kungsbacka

Experternas tips om du ska ge dig ut på vattnet
NYHETER 2026-06-19 KL. 16:45
Premium

Experternas tips om du ska ge dig ut på vattnet

Midsommar på Tjolöholm lockade 4 000 gäster
NYHETER 2026-06-19 KL. 15:48
Premium

Midsommar på Tjolöholm lockade 4 000 gäster

Debatt: Parkstaden – en skamfläck
DEBATT 2026-06-19 KL. 15:00

Debatt: Parkstaden – en skamfläck

Nöjeskrönika:
KRÖNIKOR 2026-06-19 KL. 14:00
Premium

Nöjeskrönika: "Nu vänder det"

Vill satsa på vaccination och mammografi till äldre
NYHETER 2026-06-19 KL. 11:00

Vill satsa på vaccination och mammografi till äldre

Ny förening slår hål på myten om padelns död
NYHETER 2026-06-19 KL. 10:00
Premium

Ny förening slår hål på myten om padelns död

Tipsen: Så lyckas du med midsommarkransen
NYHETER 2026-06-19 KL. 09:00
Premium

Tipsen: Så lyckas du med midsommarkransen

Förlustfria sviten växer:
FOTBOLL 2026-06-18 KL. 22:30
Premium

Förlustfria sviten växer: "Skönt att vara tränare"

Tränarens hyllning:
FOTBOLL 2026-06-18 KL. 21:55
Premium

Tränarens hyllning: "Det var längesen någon tog ett sånt kliv"

Så minns fotografen sin VM-sommar i USA 1994
KULTUR & NÖJE 2026-06-18 KL. 21:00
Premium

Så minns fotografen sin VM-sommar i USA 1994

Risk för strömavbrott – beredskapen förstärks
NYHETER 2026-06-18 KL. 20:42

Risk för strömavbrott – beredskapen förstärks

20-åringen förlänger med moderklubben:
HANDBOLL 2026-06-18 KL. 20:23
Premium

20-åringen förlänger med moderklubben: "Rätt väg för mig"

Märkning viktig när stölder av elsparkcyklar ökar
NYHETER 2026-06-18 KL. 20:00
Premium

Märkning viktig när stölder av elsparkcyklar ökar

Elsparkcyklar skapar allt fler problem i trafiken
NYHETER 2026-06-18 KL. 19:00
Premium

Elsparkcyklar skapar allt fler problem i trafiken

"Vi måste ta de här samtalen med våra barn"

Bakom kulisserna: När Frillesås körde årets tuffaste pass
BANDY 2026-06-18 KL. 18:00
Premium

Bakom kulisserna: När Frillesås körde årets tuffaste pass

✔ Spyor ✔ Psykningar ✔ "Lever han eller?"

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2026-06-21 KL. 15:45
Villa med pool och havet som granne lockade
DEBATT 2026-06-21 KL. 15:00
Debatt: Klimakterievård utan hinder
Premium | NYHETER 2026-06-21 KL. 13:00
100 år sedan: Vaccination och färre barn
Premium | NYHETER 2026-06-21 KL. 10:00
Duo döms för stöldturné – stoppades i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-21 KL. 09:34
Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås
Premium | SPORT 2026-06-21 KL. 09:00
Här är bästa golfhålen hos klubbarna i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-06-20 KL. 18:50
Stor optimism hos VM-publiken på torget
Premium | NYHETER 2026-06-20 KL. 17:00
Semestertips: Så undviker du ekonomisk baksmälla
DEBATT 2026-06-20 KL. 15:00
Debatt: Ett steg för god och nära vård
Premium | ISHOCKEY 2026-06-20 KL. 13:30
Frölunda kommer till Kungsbacka: "Superroligt"
NYHETER 2026-06-20 KL. 11:19
Kungsbackabo blev midsommarmiljonär
Premium | NYHETER 2026-06-20 KL. 11:00
Sociala medier kan blockeras på elevernas datorer

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.