Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås

Av Thomas Östberg

Polisen stoppade på midsommardagskvällen en man som körde golfbil på en gång- och cykelbana i Iserås. Han är nu misstänkt för grovt rattfylleri.



Christina Nordwall

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Några minuter före klockan 22 på lördagskvällen stoppade en polispatrull en man i 40-årsåldern. Mannen, som framförde en golfbil på gång- och cykelbanan intill Gottskärsvägen i Iserås, fick därefter följa med polisen för provtagning. En anmälan om grovt rattfylleri är upprättad.