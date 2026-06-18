Polisen stoppade golfbilsförare i Iserås

Polisen stoppade på midsommardagskvällen en man som körde golfbil på en gång- och cykelbana i Iserås. Han är nu misstänkt för grovt rattfylleri.
Några minuter före klockan 22 på lördagskvällen stoppade en polispatrull en man i 40-årsåldern. Mannen, som framförde en golfbil på gång- och cykelbanan intill Gottskärsvägen i Iserås, fick därefter följa med polisen för provtagning. En anmälan om grovt rattfylleri är upprättad.
"Vi måste ta de här samtalen med våra barn"
✔ Spyor ✔ Psykningar ✔ "Lever han eller?"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.