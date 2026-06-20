Bilar i trafikolycka på Onsalahalvön

Ännu en trafikolycka har inträffat i Kungsbacka kommun under måndagen. Den här gången skedde olyckan på Onsalahalvön.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En singelolycka skapade oreda i trafiken under sen eftermiddag på Sätilavägen och under kvällen kom nästa larm om en olycka i kommunen.

Larmet kom in klockan 21.11 och det handlar då om en olycka med flera fordon på Onsalahalvön.

- Ett av fordonen har kunnat köra därifrån men ett fordon är kvar på platsen. Det verkar som om de har kört på något elskåp också, säger Mikael Lindgren, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Strax före 21.00 fick man också bege sig till Sätilavägen, där den tidigare olyckan inträffade.

– Det läckte en del från den bilen när den skulle bärgas, det var därför vi var där igen, säger Lindgren.