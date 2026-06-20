Bilar i trafikolycka på Onsalahalvön

Ännu en trafikolycka har inträffat i Kungsbacka kommun under måndagen. Den här gången skedde olyckan på Onsalahalvön.
En singelolycka skapade oreda i trafiken under sen eftermiddag på Sätilavägen och under kvällen kom nästa larm om en olycka i kommunen.
Larmet kom in klockan 21.11 och det handlar då om en olycka med flera fordon på Onsalahalvön.
- Ett av fordonen har kunnat köra därifrån men ett fordon är kvar på platsen. Det verkar som om de har kört på något elskåp också, säger Mikael Lindgren, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Strax före 21.00 fick man också bege sig till Sätilavägen, där den tidigare olyckan inträffade.
– Det läckte en del från den bilen när den skulle bärgas, det var därför vi var där igen, säger Lindgren.
✔ Vägen till Kungsbacka ✔ Ombyggnationen ✔ Oförstående till debatten
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.