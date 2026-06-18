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NYHETER 2026-06-21 KL. 15:45

Villa med pool och havet som granne lockade

Av Johanna Simonsson

En villa i Onsala med infinitypool, havet som granne och egen brygga lockade många.

Villa med pool och havet som granne lockade
UPPMÄRKSAMMAD. Bostaden på Asketunnan blev kommunens mest klickade på Hemnet under vecka 24. Foto: Fastighetsbyrån

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Bostaden på Asketunnan har en infinitypool där man kan blicka ut över havet. Det finns en stor stenlagd uteplats som knyter samman huset med det inbyggda uterummet. Här finns möjlighet till både matbord och loungedel. Uterummet är isolerat med golvvärme och det finns stora skjutdörrar mot uteplatsen.

I huvudhuset finns två sovrum, kontor, badrum och gästtoalett. Ljus och öppen planlösning med stora fönster som gör det möjligt att se havet från flera håll.

Det fristående gästhuset rymmer sex till åtta personer och är utrustat med eget badrum och pentry. Här finns även en bastu med utsikt över havet.

Till fastigheten hör en egen brygga.

Villan har ett utgångspris på 12 900 000 kronor och förmedlas av Fastighetsbyrån.

Tomten sträcker sig över 1 598 kvadratmeter.

Huvudbyggnaden totalrenoverades år 2019.

Tre till fyra av rummen är sovrum.

Utrymme för många sovplatser.

Gäststugan totalrenoverades år 2021.

Bastu mes utsikt över pool och hav.

Det finns sex rum i bostaden.

Boarean sträcker sig över 150 kvadratmeter.

Infinitypoolen fick en omfattade renovering 2024.



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