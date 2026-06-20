Ensamstående var sambo – krävs på 280 000 kronor

Kvinnan hävdar att hon inte lever tillsammans med pappan till hennes barn. Men det menar Försäkringskassan att hon gör. Nu krävs kvinnan på 280 000 kronor efter att ha fått för stora bidrag.
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