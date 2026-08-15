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DEBATT 2026-08-19 KL. 16:00

Debatt: S kommer att höja din skatt

Debatt: S kommer att höja din skatt
Helena Storckenfeldt (M), riksdagsledamot Halland, signerar dagens debattartikel. Arkivfoto: Norra Halland

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Socialdemokraterna försöker lura väljarna att tro att Magdalena Andersson kan trolla med knäna. Nio av tio svenskar ska få mer i plånboken enligt S. Men bara om man inte räknar med skattehöjningarna.

Generösare a-kassa, avskaffat karensavdrag och höjda pensioner för dem som inte har arbetat låter dyrt. Och det är det. Men när S bad riksdagens utredningstjänst, Rut, räkna på partiets politik exkluderades alla skattehöjningar som skulle finansiera löftena. Det är knappast konstigt att det ser ut som att folk får mer i plånboken när S inte vill berätta vem som egentligen betalar kalaset.

Vilka är det då som inte får mer i plånboken enligt S? Enligt partiets egen fördelningsanalys i Rut-rapporten förlorar alla som är 55 år eller äldre på en socialdemokratisk budget. Och detta trots att inte en enda skattehöjning räknats med i analysen.

Bolåneskatten är S största skattehöjning, över 12 miljarder kronor som drabbar alla bostadsägare. Ändå finns den inte med i partiets egen fördelningsanalys. Det är knappast en slump. För en vanlig familj kan bolåneskatten i praktiken innebära tusentals kronor mer i ränta varje år.

Men det stannar inte där. S vill också höja skatten på ISK-sparande, pengar som miljontals svenskar har sparat ihop till en buffert, pension eller kontantinsats. Moderaterna har tvärtom gjort de första 300 000 kronorna på ett ISK skattefria. Samtidigt vill S trappa av jobbskatteavdraget för alla med lön över 67 000 kronor i månaden. Det drabbar inte miljardärer, utan läkare och ingenjörer som slitit sig till en högre lön.

S vill inte prata om höjda skatter. Magdalena Andersson vet att hårt arbetande svenskar vill behålla mer av sin lön, inte mindre. I stället görs reklamfilmer fulla av lockande siffror. S bjuder ut väljarna på restaurang men lämnar dem med notan.

Moderaterna anser att ansträngning ska ge utdelning i plånboken och att skatterna ska vara rättvisa, inte smygas in bakvägen. Väljarna behöver påminnas om att när S lovar allt åt alla är det ofta hårt arbetande människor som får betala i slutändan.

Helena Storckenfeldt (M), riksdagsledamot Halland

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