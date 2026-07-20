Kungsbacka får bidrag till litteratur för unga

Nästan alla kommuner i landet får bidrag för att köpa in fler böcker till sina bibliotek. Det gäller även Kungsbacka.



Kungsbacka får bidrag för att köpa in litteratur för yngre invånare. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är Kulturrådet som fördelar totalt drygt 31 miljoner kronor som är riktade för att användas på biblioteken.

Pengarna ska gå till att köpa in ny litteratur och inriktningen är mot barn och unga.

"Statsbidraget ska användas för inköp av främst barn- och ungdomslitteratur, men också för inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungdomars intresse för läsning", står det att läsa i bestämmelserna.

Kungsbacka är en av 246 kommuner som får bidraget och det handlar om 281 400 kronor som det nu ska köpas in litteratur för.