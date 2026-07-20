Så varmt är det på din badplats just nu

Av Carl Johan Mårtensson

Sugen på ett dopp? Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.



På ett par badplatser är det fortfarande riktigt behagliga badvattentemperaturer. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Badtempen har sjunkit rejält de senaste dagarna. På flera av de mest populära badplatserna mäter termometern endast 18-19 grader nu.

Men på tre av badplatserna håller sig tempen kvar över 20 grader – och en bjuder på hela 22 grader.





Så varmt är det på din badplats just nu:

Gårda brygga: 19 grader (21 juli)

Utholmen: 19 grader (21 juli)

Smarholmen: 18 grader (21 juli)

Åsa Vita Sand: 18 grader (21 juli)

Lygnern: 21 grader (21 juli)

Stora Hornsjön: 21 grader (21 juli)

Tjolöholm: 19 grader (21 juli)

Torstensvik: 18 grader (21 juli)

Stora Iglakärr: 22 grader (21 juli)

Hanhals: 18 grader (21 juli)

Lerkils: 19 grader (21 juli)

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