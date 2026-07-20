Sugen på ett dopp? Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.
Badtempen har sjunkit rejält de senaste dagarna. På flera av de mest populära badplatserna mäter termometern endast 18-19 grader nu.
Men på tre av badplatserna håller sig tempen kvar över 20 grader – och en bjuder på hela 22 grader.
Så varmt är det på din badplats just nu:
Gårda brygga: 19 grader (21 juli)
Utholmen: 19 grader (21 juli)
Smarholmen: 18 grader (21 juli)
Åsa Vita Sand: 18 grader (21 juli)
Lygnern: 21 grader (21 juli)
Stora Hornsjön: 21 grader (21 juli)
Tjolöholm: 19 grader (21 juli)
Torstensvik: 18 grader (21 juli)
Stora Iglakärr: 22 grader (21 juli)
Hanhals: 18 grader (21 juli)
Lerkils: 19 grader (21 juli)
Läs även:
Soligt idag – men så förändras vädret under veckan
Fel saker slängs i toaletten – då blir det badförbud
Satsning ger Teknik tid att göra annat
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.