Debatt: Psykisk ohälsa är en stor utmaning

Carita Boulwén. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Centerkvinnorna lyfter ett viktigt ämne. Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar och ingen ska behöva stå ensam när livet känns som mörkast.

När någon mår dåligt måste människor omkring våga se, fråga, lyssna och hjälpa vidare. Det kan handla om en kollega, en elev, en anhörig eller någon annan i ens närhet.

Därför är det viktigt att berätta om allt som nu faktiskt görs.

Genom Tidösamarbetet, där SD är med och driver på, har Sverige fått den nationella strategin Det handlar om livet. Den gör tydligt att hela samhället behöver bidra, skola, arbetsplats, föreningsliv, socialtjänsten, vården och omsorgen, i arbetet för psykisk hälsa och suicid-prevention

Särskilda satsningar görs för att öka tillgängligheten och korta köerna till BUP, vilket tredubblades under tidigare regering.

Elevhälsan ses över för att fler elever ska fångas upp i tid, och Skolverket tar fram stöd för undervisning om psykisk hälsa.

Genom nästa steg för en god och nära vård tydliggörs också att primärvården ska möta både fysiska och psykiska vårdbehov. Vårdcentralerna får en tydligare roll som första väg in även vid psykisk ohälsa, så att människor kan få stöd tidigare, närmare och innan problemen blivit akuta.

Psykiatrin stärks med fler vårdplatser, bättre tillgänglighet och starkare akutpsykiatri. Samsjuklighetsreformen är en annan viktig del. Människor med både beroendeproblematik och psykisk ohälsa ska inte bollas mellan olika aktörer, utan få hjälp för hela sin situation.

Suicidpreventionen stärks genom nationell samordning och suicidutredningar, så att samhället kan lära av det som gått fel och förebygga att fler liv går förlorade. Den nationella Hjälplinjen har dessutom återupprättats för vuxna, anhöriga och närstående.

Lokalt har SD bland annat drivit på för närmare samarbete mellan skola, socialtjänst och psykiatri, stärkt elevhälsa, tidigare stöd till barn och unga, unga vuxna i riskzon och arbete mot ensamhet, missbruk och spelberoende.

Tidösamarbetet genomför steg för steg reformer som stärker Sverige och hjälper människor på riktigt, inte minst barn, unga, äldre och alla dem som behöver samhällets stöd när livet är som svårast.

Carita Boulwén (SD)

Riksdagsledamot, Ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige