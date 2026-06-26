Debatt: Så enkelt minskas farliga omkörningar

Av Ronny Karlsson

Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Svar till ”Skäms – ni vuxna…”

Jag håller med dig att bilförare gör tokiga omkörningar för att komma förbi ett LGF-fordon (Långsamtgående fordon, reds anm). Största anledningen till det är föraren i LGF:en själv. De verkar inte ha förstånd att köra in på en bussficka och släppa förbi en bakomvarande kö.

Det tar några sekunder.

Ibland är det kilometerlånga köer. Tänk om utryckningsfordon skall fram. Vad konsekvenserna kan bli kan du säkert räkna ut själv. När jag kör min båtkärra till hamnen i 30 km/tim kör jag in på en bussficka och släpper förbi. Hur svårt kan det vara?

Naturligtvis skall man räkna med att råka ut för stopp på vägen och vara ute i god tid. Men ibland råkar väl alla ut för en brådskande färd. Om man vet att en LGF kommer att köra in på nästa bussficka så är jag övertygad om att de farliga omkörningarna kommer att minska.

Gerhard