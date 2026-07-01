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NYHETER 2026-07-02 KL. 21:00
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GAIS-tränaren sålde huset – så ser han på problemet

Av Anton Bergenkull Lorentzson

Två dagar efter att Anna Berglund flyttade in i det nyköpta huset i Onsala började det att läcka vatten från taket i flera rum. Hon känner sig lurad och arg på de andra parterna som varit inblandade – säljaren, mäklaren och försäkringsbolaget. Norra Halland har pratat med alla tre och här ger de sin syn på saken.

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