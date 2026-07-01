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NYHETER 2026-07-03 KL. 11:45
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Förening kan tvingas lägga ned: "Väldigt trist"

Av Carl Johan Mårtensson

När pandemin drog in över Sverige ställdes aktiviteter och medlemsträffar in. Då tappade man många medlemmar och kurvan har inte vänt upp sedan dess. Nu kan föreningen tvingas lägga ned efter 37 år.

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