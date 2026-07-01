Efter regn och rusk – solig helg väntar

Av Carl Johan Mårtensson

De senaste dagarna har bjudit på både regn och blåst. Men nu är ett väderomslag på gång.

– Det blir övervägande soligt och temperaturer runt 20 grader, säger Moa Hallberg, meteorolog vid SMHI.



Efter regn kommer solsken. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under torsdagen drog ett rejält regn in över Kungsbacka. Även fredagen har varit molnig med en del skurar.

Nu kan ett efterlängtat väderomslag vara på gång.

– Vi har en del moln just nu och det kan vara någon skur under fredagen men det är påväg bort. Molntäcket kan börja spricka upp redan under fredagen och man kan få lite kvällssol.

Under lördagen blir det riktigt skönt och soligt enligt meteorologen.

– Det ser ut att vara till stor del soligt, solen kan varvas med lite moln under eftermiddagen. Men övervägande soligt och temperaturer runt 20 grader.

Natten mot söndag kan det återigen dra in en del skurar men lagom till morgonkaffet väntas solen titta fram.

– Skurarna väntas dra bort under inledningen av söndagen och det kan bli en del sol då också med en temperatur strax under 20 grader.