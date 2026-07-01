Polisjakt efter MC – föraren vägrade stanna

Polisen försökte stoppa en motorcykel för kontroll. Då drog MC-föraren iväg.
I går kväll, klockan 21.56, försökte polisen stoppa en MC i Hammerö.
– Man har haft för avsikt att stoppa fordonet för kontroll men föraren har inte velat stanna, vilket ledde till ett förföljande. Men det varade inte så länge, han stannade, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson.
Föraren, en man i 30-årsåldern, misstänks nu för olovlig körning och motorcykeln har tagits i beslag.
– Han hade antagligen inte körkort för det fordonet.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.