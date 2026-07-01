Polisjakt efter MC – föraren vägrade stanna

Av Carl Johan Mårtensson

Polisen försökte stoppa en motorcykel för kontroll. Då drog MC-föraren iväg.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I går kväll, klockan 21.56, försökte polisen stoppa en MC i Hammerö.

– Man har haft för avsikt att stoppa fordonet för kontroll men föraren har inte velat stanna, vilket ledde till ett förföljande. Men det varade inte så länge, han stannade, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson.

Föraren, en man i 30-årsåldern, misstänks nu för olovlig körning och motorcykeln har tagits i beslag.

– Han hade antagligen inte körkort för det fordonet.