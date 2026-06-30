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NYHETER 2026-07-02 KL. 12:20
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Fällde träd på grannens tomt – nu avslöjas 15 år av konflikt

Av Linnea Andersson

En man står åtalad för skadegörelse efter att ha fällt fem träd på en grannes mark. Men enligt förhören är det bara senaste händelsen i en konflikt som pågått i över 15 år i området.
– Jag känner mig inte trygg, säger markägaren.

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