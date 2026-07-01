Köpte hus i Onsala – två dagar efter inflytt började helvetet

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Huset i Onsala låg ute för andra gången. Anna Berglund och hennes döttrar hade letat efter boende i området och slog till. I januari flyttade Anna in men sedan började ett helvete som fortfarande pågår.
– Jag vaknade och det läckte in vatten i hela köket. Det läckte även in i ett annat rum och det rann vatten från skåpen. Jag fick panik, säger Anna Berglund.
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