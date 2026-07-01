En personbil har kört in i en vägg. Polis larmades till platsen.
Det var vid 13.30-tiden som polisen fick larm till Onsala Kyrkby.
– Det är en personbil som har kört in i en vägg. Det framkommer inte vad det är för vägg eller omständigheterna kring olyckan. Jag har inte heller någon information om eventuella materiella skador, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson i region Väst.
Föraren, en kvinna i 80-årsåldern, ska ha varit vaken och talbar.
– Det finns inga uppgifter om att kvinnan skulle ha behov av vård, säger Lundqvist.
Polisen har upprättat en anmälan om trafikolycka. Det finns ingen misstanke om brott.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.