Personbil har kört in i en vägg – polis larmades

Av Johanna Simonsson

En personbil har kört in i en vägg. Polis larmades till platsen.

Polise larmades efter att en personbil kört in i en vägg. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 13.30-tiden som polisen fick larm till Onsala Kyrkby.

– Det är en personbil som har kört in i en vägg. Det framkommer inte vad det är för vägg eller omständigheterna kring olyckan. Jag har inte heller någon information om eventuella materiella skador, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson i region Väst.

Föraren, en kvinna i 80-årsåldern, ska ha varit vaken och talbar.

– Det finns inga uppgifter om att kvinnan skulle ha behov av vård, säger Lundqvist.

Polisen har upprättat en anmälan om trafikolycka. Det finns ingen misstanke om brott.