50 år i bilverkstan – nu säljer Benny firman

Av Anton Bergenkull Lorentzson
En nyfikenhet kring att skruva, greja och fixa som barn ledde tidigt till ett jobb på en bilverkstad. Vid 23 års ålder startade han en egen firma och den har han kvar än idag. Men nu är det dags för Benny Birgersson att sälja verkstan och gå i pension.
– Det är kluvna känslor, jag har redan separationsångest till alla mina verktyg, säger Benny med ett skratt.
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