Nytt poddavsnitt: Landslagsspelaren om stressen som aldrig tar slut

Av Eric Andersson

I det sjunde avsnittet gästas vi av landslagsspelaren i bordtennis Filippa Bergand. Hon blir först ut i NH:s serie om olika idrotters värsta sidor där 27-åringen pekar ut rankinghetsen som den del av pingisen som påverkar henne mest negativt.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

BORDTENNIS. Under sommaren kommer serien "Idrottens värsta sida" att publiceras i NH med jämna mellanrum. I serien intervjuas personer från olika idrotter, med syfte att enbart prata om det negativa med den specifika sporten.

Bordtennisspelaren Filippa Bergand berättar om rankinghetsen som de flesta pingisspelare lever med konstant. En bättre ranking ger möjligheter till bättre tävlingar, vilket gör att alla spelare tävlar så mycket som möjligt.

– Det kan bli ganska destruktivt. Om man inte är på en bra plats mentalt åker man bara runt och slösar pengar, säger Filippa Bergand i Avbytarbänken.

Intervjun med Filippa Bergand kommer även publiceras som en längre text i såväl tidning som på sajten senare under sommaren.

Avbytarbänken finns där poddar finns.

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