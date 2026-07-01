Nedfallet träd – båda körfälten stängdes av

Ett träd har fallit över en väg. Enligt Trafikverket är det mycket stor påverkan och ett körfält är helt avstängd.
Det var vid klockan 07.02 som trädet föll över väg 945 i Gottskär. Initialt var båda körfälten avstängda men vid klockan 8 är endast ett körfält blockerat. Personal är kallad till platsen.
Enligt Trafikverket är det mycket stor påverkan från Lyngås till Sönnerbergen i båda riktningarna. Stoppet beräknas pågå till 8.15.
Uppdatering 08.34: Nu är det inte längre någon trafikpåverkan.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.