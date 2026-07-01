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NYHETER 2026-07-03 KL. 08:05

Nedfallet träd – båda körfälten stängdes av

Av Carl Johan Mårtensson

Ett träd har fallit över en väg. Enligt Trafikverket är det mycket stor påverkan och ett körfält är helt avstängd.

Nedfallet träd – båda körfälten stängdes av
Montage: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid klockan 07.02 som trädet föll över väg 945 i Gottskär. Initialt var båda körfälten avstängda men vid klockan 8 är endast ett körfält blockerat. Personal är kallad till platsen.

Enligt Trafikverket är det mycket stor påverkan från Lyngås till Sönnerbergen i båda riktningarna. Stoppet beräknas pågå till 8.15.

Uppdatering 08.34: Nu är det inte längre någon trafikpåverkan.



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