Utelåst med mat på spisen – räddningstjänsten larmades

Av Johanna Simonsson

Räddningstjänsten är på plats efter att en person som lagat mat låst sig ute.



Räddningstjänsten har larmats efter att en person låst sig ute. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var strax innan klockan 10 som räddningstjänsten larmades till en adress i Kungsbacka kommun. Larmet kom in som övrig räddning.

Vid 10.15 hade räddningstjänsten nyligen kommit fram till platsen.

– Det är en person som har mat på spisen som har låst sig ute och behöver komma in i sin lägenhet, säger Niklas Fodler, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Räddningstjänsten har vid 10.50 varit på plats och tagit sig in i lägenheten.

– Det var ingen brandfara utan vi hjälpte bara till in i lägenheten, säger Mikael Lindgren, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

Läs även:

Villainbrott i Kungsbacka – smycken stulna

Polis fick rycka ut – husbil med problem skapade köer