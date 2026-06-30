Utelåst med mat på spisen – räddningstjänsten larmades

Räddningstjänsten är på plats efter att en person som lagat mat låst sig ute.
Det var strax innan klockan 10 som räddningstjänsten larmades till en adress i Kungsbacka kommun. Larmet kom in som övrig räddning.
Vid 10.15 hade räddningstjänsten nyligen kommit fram till platsen.
– Det är en person som har mat på spisen som har låst sig ute och behöver komma in i sin lägenhet, säger Niklas Fodler, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Räddningstjänsten har vid 10.50 varit på plats och tagit sig in i lägenheten.
– Det var ingen brandfara utan vi hjälpte bara till in i lägenheten, säger Mikael Lindgren, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.