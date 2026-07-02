Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-04 KL. 09:45
Premium

Tonåring döms – A-traktor kördes för snabbt

Av Ronny Karlsson

Tonåringen döms för olovlig körning efter att ha kört för snabbt med en A-traktor. Men trots en fällande dom får tonåringen inte någon skärpning av det straff han dömts till för ett annat brott.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-07-04 KL. 13:00
80 miljoner i insats – stora satsningar väntar i regionen
Premium | NYHETER 2026-07-04 KL. 09:45
Tonåring döms – A-traktor kördes för snabbt
Premium | NYHETER 2026-07-03 KL. 19:30
Spännande Draknäste för unga företagare
Premium | NYHETER 2026-07-03 KL. 17:00
Bibliotekarien hittade hem bland berättelserna
Premium | NYHETER 2026-07-03 KL. 15:45
Nöjeskrönika: Måsarnas intåg på skatornas territorium
NYHETER 2026-07-03 KL. 15:22
Personbil har kört in i en vägg – polis larmades
NYHETER 2026-07-03 KL. 12:41
Dubbla trafikolyckor på E6: "Stor påverkan"
Premium | NYHETER 2026-07-03 KL. 12:15
Relationen tog slut – nu åtalas en man för två brott
Premium | NYHETER 2026-07-03 KL. 11:45
Förening kan tvingas lägga ned: "Väldigt trist"
NYHETER 2026-07-03 KL. 11:09
Efter regn och rusk – solig helg väntar

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-07-02 KL. 16:49
Olycka på E6 – bilar höll inte avstånd
Premium | NYHETER 2026-07-02 KL. 20:00
Köpte hus i Onsala – två dagar efter inflytt började helvetet
Premium | NYHETER 2026-07-02 KL. 21:00
GAIS-tränaren sålde huset – så ser han på problemet
NYHETER 2026-07-03 KL. 12:41
Dubbla trafikolyckor på E6: "Stor påverkan"
NYHETER 2026-07-03 KL. 08:05
Nedfallet träd – båda körfälten stängdes av

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.