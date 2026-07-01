Dubbla trafikolyckor på E6: "Stor påverkan"

Av Carl Johan Mårtensson, Christina Wagner

Räddningstjänsten ryckte ut till två olyckor på E6:an under fredagen.



Montage: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det första larmet kom in klockan 11.44. Två personbilar hade krockat med varandra i höjd med Stråvalla mellan Varberg och Kungsbacka.

– Vi håller på och arbetar med den olyckan. Vägen har varit avstängd i båda riktningar, vi har börjat släppa på lite där nu och ett körfält är öppet. Köerna börjar lösa upp sig men det kommer ta en stund, sa Lotta Molander, larm– och ledningsoperatör på räddningstjänsten, vid klockan 12.26.

Enligt SOS Alarm kallades en ambulans till platsen men det är oklart om någon ska ha behövt vård.

Vid 12-tiden kom larm om nästa olycka, också den på E6:an.

– Det är vid Hanhals, södergående riktning. Två personbilar har krockat där också, vi är inte framme ännu men det är nog stopp i trafiken där skulle jag gissa, det blir stor påverkan direkt.

Uppdatering: Klockan 13.42 meddelar räddningstjänsten att olyckan vid Hanhals är uppklarad. Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid Stråvalla.

– Där kommer vi alldeles strax vara klara, det är bara några fordon som ska flyttas.

Det är fortfarande köer i södergående riktning, enligt trafiken.nu.