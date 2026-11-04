Debatt: Från politiska beslut till omsorg i vardagen

"Hur hänger besluten som fattas i kommunhuset ihop med arbetet som undersköterskan utför på ett vård- och omsorgsboende?" skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Hur styrs egentligen äldreomsorgen i Kungsbacka kommun? Och hur hänger besluten som fattas i kommunhuset ihop med arbetet som undersköterskan utför på ett vård- och omsorgsboende?

Kommunens verksamhet styrs genom en kedja av ansvar och prioriteringar. Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och budget. Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för verksamhetsområdet och fattar beslut inom sitt uppdrag och sin ekonomiska ram. Förvaltningen ansvarar för att genomföra besluten, chefer leder och organiserar verksamheten och medarbetarna utför arbetet nära de äldre.

Varje nivå har sitt ansvar. Men det är först när alla delar fungerar tillsammans som politiska ambitioner kan bli verklighet.

I kommunens mål finns ambitioner om exempelvis minskad ensamhet, fler aktiviteter och stärkt kompetens hos personalen. Det är viktiga mål. Men mål behöver också följas av rätt förutsättningar. Tid, bemanning, kompetens och organisation påverkar direkt vad som faktiskt går att genomföra.

Det är lätt att besluta om mål. Det svåra är att skapa förutsättningarna för att nå dem.

En undersköterska som möter de äldre varje dag ser sådant som inte alltid syns i budgetar, verksamhetsplaner eller sammanträdesprotokoll. Medarbetarnas erfarenheter är därför viktiga, inte bara i det dagliga arbetet utan också som underlag för beslut på högre nivå.

Styrningen behöver fungera åt båda hållen. Beslut och mål måste nå ut i verksamheten, men kunskap om hur besluten fungerar i praktiken måste också nå tillbaka till chefer, förvaltning och politiker.

Det handlar inte om att leta efter någon att skylla på. Det handlar om att förstå ansvarsfördelningen och se sambanden. Politiker behöver ta ansvar för mål och ekonomiska prioriteringar. Förvaltning och chefer behöver skapa fungerande förutsättningar. Medarbetarnas kunskap måste tas till vara.

En kommunal verksamhet kan inte bara bedömas utifrån vad som beslutas i sammanträdesrummen. Den måste också bedömas utifrån hur besluten fungerar i verkligheten. För det är där, i mötet mellan medarbetaren och den äldre, som kommunens ambitioner sätts på prov.

Malin Sjunneborn, specialistundersköterska Kungsbacka kommun