Ny våg av bedrägerier – så kan du skydda dig

Av Ronny Karlsson

Bedragarna i Västsverige tar inte semester. Under de senaste dagarna har flera personer utsatts och varit nära att förlora värdeföremål, kontanter och bankkort. Nu varnar polisen och ger tips om hur du ska skydda dig.

Polisen varnar förbedragarna under semestern. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I Västsverige har bedragare de senaste dagarna försökt lura till sig värdeföremål, kontanter och bankkort. Men det finns bra sätt att skydda sig från att bli lurad.

Just nu pågår ett intensivt polisarbete mot fysisk vishing, det vill säga bedrägerifall där de misstänkta under falska förespeglingar besöker brottsoffer i hemmen.

– Tidigare har vi sett att bedrägerierna i form av fysisk vishing går ner under sommaren, men nu har vi aktuella brottsanmälningar som visar att bedragarna inte tar semester, säger Anna-Karin Kjellgren, brottsförebyggande samordnare vid polisens bedrägerisektion i region Väst, i ett pressmeddelande.

Även telefonbedrägerier förekommer där bedragarna bland annat fått tillgång till brottsoffrens bankkonton.

Anna-Karin Kjellgren ser gärna att fler hjälper till och sprider brottsförebyggande information till sina äldre vänner och anhöriga så att fler kan skydda sig mot förslagna bedragare och deras hänsynslösa metoder.

En viktig information är att tillvägagångssätten skiljer sig åt – ibland påstår bedragarna att det pågår en inbrottsvåg i bostadsområdet och att polisen kan hämta värdeföremål och förvara dem säkert. I andra fall vill de skicka ut någon att hämta kreditkort, då det drabbats av datavirus. Bedragarna kan också utge sig för att komma från en bank, en betalningstjänst eller inkasso.

– När de utger de sig för att vara poliser eller representanter för banker och kommuner skapar de osäkerhet och bygger upp stressiga situationer. Det bästa rådet är att stänga dörren eller lägga på luren om man är det minsta osäker, säger Anna-Karin Kjellgren.

Hon uppmanar alla att vara mer vaksamma mot både telefonbedragare och mot dem som gör hembesök:

– Släpp inte in någon i hemmet om det handlar om ett spontant besök av någon du inte känner och som inte är bokat i förväg. Det är aldrig så bråttom att du inte hinner göra en extra kontroll. Det förekommer också att bedragarna ber sina offer att gå ut för att möta upp dem.

Polisens tips – så skyddar du dig mot bedrägerier

* Lägg på luren. En bedragare som ringer kan till exempel säga att den är en släkting eller från banken. * Om du är det minsta osäker på vem som ringer ska du avsluta samtalet.

* Logga inte in. Logga aldrig in med bank-id om någon ringer upp och ber dig. Lämna inte heller ut koder från bankdosa eller till betalkort.

* Lita inte på den som ringer. Personen som ringer kan säga att du håller på att förlora pengar, eller att en släkting råkat illa ut. Lita inte på den som ringer även om den har information om dig.

* Släpp aldrig in en obekant person i ditt hem. Stäng dörren om du känner oro. Polisen åker aldrig hem till någon för att hämta bank- och/eller kreditkort eller andra värdesaker. Om någon kontaktar dig med ett sådant ärende är det en bedragare.

* Lämna aldrig över legitimation, bankkort eller din kod till någon annan person.

* Kontakta polisen. Vid pågående brott ring 112. Om brottet inte är pågående ska du ringa 114 14.