Här är Kungsbackas varmaste badplats just nu

Av Carl Johan Mårtensson

Veckan har börjat svalt och blåsigt – och svalt ser det ut att vara i vattnet just nu också. Men på en badplats håller sig badtempen fortsatt över 20-gradersstrecket. Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.



Det börjar bli lite småkallt i vattnet på en del badplatser nu. Arkivfoto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De senaste dagarna har bjudit på mer svalt och mulet sommarväder. Dessutom har det passerat en del skurar över Kungsbacka. Det verkar ha tryckt ned badtempen ett par snäpp på flera av kommunens mest populära badplatser. Nu är det endast Stora Hornsjön som bjuder på 20-gradigt badvatten och på vissa håll är tempen nere på 17 grader.





Så varmt är det på din badplats just nu:

Gårda brygga: 18 grader (27 juli)

Utholmen: 17 grader (27 juli)

Smarholmen: 18 grader (26 juli)

Åsa Vita Sand: 18 grader (26 juli)

Lygnern: 17 grader (27 juli)

Stora Hornsjön: 20 grader (27 juli)

Tjolöholm: 18 grader (27 juli)

Torstensvik: 17 grader (27 juli)

Stora Iglakärr: 19 grader (27 juli)

Hanhals: 18 grader (27 juli)

Lerkils: 18 grader (27 juli)