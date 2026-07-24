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NYHETER 2026-07-27 KL. 11:10

Blåsiga dagar väntar – men då kommer sommarvärmen igen

Av Sven Lundstedt

Vi har en hyfsad sommarvecka framför oss. Efter en ganska blåsig inledning på veckan lugnar vinden ner sig och varm luft från söder pressar under onsdagen upp temperaturen.

Blåsiga dagar väntar – men då kommer sommarvärmen igen
Snart väntar härligt badväder igen. Foto Pixabay

TV-klipp och nyheter

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Något regn är inte i sikte fram över. Tvärtom kan vi vänta oss riktigt skön värme i mitten av veckan. Idag blåser det en del från väster och temperaturerna håller sig mellan 17 och 20 grader, lite varmare i inlandet än vid kusten. En del moln kan förekomma. Tisdagen blir ungefär likadan.

–Men på onsdag börjar det hända grejer! En högtrycksrygg tar med sig varmare luft från söder med svagare vindar. I Kungsbacka blir temperaturen 20-25 grader, säger Kjell Lund, SMHI.

På torsdag förutspår han ännu högre temperaturer, kanske över 25 grader i våra trakter. Under natten kan det bildas en del dimma, i och med att det är fuktig luft som kommer upp över landet.

Redan på fredag ska svalare luft från väster ta över igen och i samband med det kan det komma någon skur natten till fredag. Men det blir fortfarande mycket sol även de följande dagarna med temperaturer runt 20 grader.

–Det blir hyfsat sommarväder hela veckan, konstaterar Kjell Lund.



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