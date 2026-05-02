Brand i villa i Kullavik – mat på spisen

På söndagseftermiddagen fick räddningstjänsten rycka ut till Kullavik. Det visade sig handla om mat på spisen.
Klockan 14.33 larmades räddningstjänsten till Kullavik på grund av en brand i villa. När det kom fram var branden redan släckt, och inga åtgärder ska ha behövts, enligt Räddningstjänstens ledningscentral. De meddelar också att det ska ha rört sig om lite mat på spisen.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.