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BLÅLJUS 2026-07-26 KL. 15:00

Brand i villa i Kullavik – mat på spisen

Av Tove Eliasson

På söndagseftermiddagen fick räddningstjänsten rycka ut till Kullavik. Det visade sig handla om mat på spisen.

Brand i villa i Kullavik – mat på spisen
Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Klockan 14.33 larmades räddningstjänsten till Kullavik på grund av en brand i villa. När det kom fram var branden redan släckt, och inga åtgärder ska ha behövts, enligt Räddningstjänstens ledningscentral. De meddelar också att det ska ha rört sig om lite mat på spisen.



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