Många hyllas i senaste tidens dagens ros – finns du med?

Av Christina Wagner

Sommarjobbare, personal och hjälpande medmänniskor har fått rosor, men en känga till en pappa blev det också i de senaste veckornas ros och ris.

Många får rosor för sina insatser under de senaste veckorna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

DAGENS ROS

Jag vill ge dagens ros till världens bästa Eva-Lena på Åsahallen. Hon hjälper alltid till och är så snäll och go!

Hälsningar från Pernilla på Motorkompaniet

Dagens ros vill vi ge till vår fantastiska sommarjobbare Stella som hjälpt till med storstädningen på Presseskolan. Du är ju bara toppenbra.

Lokalvården på Presseskolan

En stor bukett med de rödaste rosor till personal och doktor Nina R på operationsavdelningen på Kungsbacka sjukhus. Tack för väl omhändertagande och er fina omtänksamhet.

Tacksam patient

Många rosor till Annas Omsorg i Kungsbacka. Ni är så bra!

Berit Ackerot

Dagens rödaste ros till Peter Berglund på Eksta, för hjälp med altandörren. Snabb, tillmötesgående och kan det mesta.

Laila och Anette

Stort tack till Stegatorps förskola. Under 5 års tid har ni alla varit en stor trygghet för oss. Med värme och gemenskap har ni gjort barnens tid på förskolan till den bästa.

Stor kram från oss

Den största rosen till den fantastiske MC-kille från Anneberg som räckte mig en hjälpande hand vid badet i Lerkil. Tyvärr vet jag inte ditt namn.

Tacksam Lerkilsbo

En vacker rosbukett till personalen från Björkris som tog hand om oss när vi var på utflykt till Liseberg. Trots spöregn fungerade det bra med fika på den gamla dansbanan.

Blöta men glada

Vill ge en stor bukett rosor till personal, ssk samt läkare på vårdavdelningen, palliativa, Kungsbacka sjukhus för ett sååå fint och tryggt arbete kring oss anhöriga och patient. Ni är helt fantastiska ska ni veta.

Anhöriga, vän/kollega

Dagens ros till tränarna i IFK Fjärås P-13. Er insats under året och Kalles Kaviar Cup, wow! Tack för all tid ni lägger på våra killar.

Tacksam mamma

Dagens ros till Marie, resurschef på Onsala hemtjänst! Tack för att du ser, hör och lyssnar på personalen. Du visar förståelse för det stora ansvar som dagsansvariga har och för det fantastiska arbete all personal ute i verksamheten gör varje dag för våra äldre.

Att bli sedd och tagen på allvar betyder mer än man tror. Tack för ditt engagemang, din respekt och för att du värdesätter det arbete vi gör.

Alex

Massor av rosor till Ludwig på Kungsbacka Gummi som snabbt hjälpte mig när ett däck var trasigt.

Maggan o Dixi

Dagens ros till Isabel på biblioteket i Kungsbacka för att Du tog dig tid att leta rätt på ett bokmärke som jag glömt kvar i en bok sedan tidigare lån. Bokmärket betydde så mycket för mig av en speciell anledning, så Du Isabel gjorde min dag.

Barbro Tellman

Dagens ros och en tacksam tanke till den ’goa gubbe’ som på Orsnäsvägen vid två tillfällen har stannat mig och delat med sig av sina upplevelser, tacksamhet och uppskattning av mig och alla mina kollegor inom hemtjänsten. Det betyder väldigt mycket.

Linda

Vi vill ge tusen röda rosor till KIF Nybyggets tränare Anders och Marit som lagt ner tid, själ och hjärta både inför och under veckan i Gothia Special Olympics där Nybygget kämpat i värmen och vunnit allas hjärtan!

Många kramar från föräldrarna i klacken

Ett fång av rosor till alla på Gottskärs hemtjänst, från kontorspersonal till hemtjänstpersonalen. Ett stort tack från mitt hjärta för all hjälp jag fått från er, ni har varit underbara och så gulliga som hjälpt mig hemma.

Berith Olsson, Frillesås

DAGENS RIS

Veckans ris till den pappa som måndag 6/7 gick till angrepp och mycket aggressivt bad mig ”packa dig iväg”. Detta då jag bad hans son att sluta hamra med nävarna på varorna i hyllorna. Fri uppfostran? Barnen får göra vad de vill?

Bekymrad tant

Dagens RIS