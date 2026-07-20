Debatt: SD vill fortsätta på den inslagna vägen

Debattartikeln handlar bland annat om hårdare straff. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Den 13 september är det val!

Då kan man göra ett val som innebär att fortsätta på den väg Tidö samarbetet slagit in på.

Den väg som innebär tuffare tag mot kriminella med hårdare straff och fler verktyg för polisen att agera mot den systemhotande brottsligheten.

Den väg som innebär lägre bränslepriser, nu senast en tillfällig skattesänkning på 3 kr/l för att kompensera för ett oroligt omvärldsläge och tidigare under mandatperioden med kraftiga justeringar på den mycket skadliga reduktionsplikten.

Den väg som innebär ordning och reda i migrationspolitiken där Sverige nu har den lägsta asylrelaterade invandringen på mycket lång tid.

Där det nu kommer ställas rimliga krav för att få medborgarskap i Sverige, istället för som tidigare att bara tid i landet räknades.

En halvering av matmomsen fick fullt genomslag på matpriserna och innebär även det en lättnad för familjerna där det märks var gång man handlar mat likt, tidigare nämnts, det märks var gång man tankar bilen och sin EPA eller moppe.

En tandvårdsreform har införts som innebär att man som 65+ nu endast betalar 10% av räkningen. Även detta en reform som gör verklig skillnad för människor och som vi Sverigedemokrater vill utöka till att gälla alla.

Vi har även lagt grunden för ny kärnkraft. Ett helt nödvändigt steg för att säkra vårt elsystems stabilitet i form av stabil baskraft.

Dessutom pekar tillväxten upp och varsel ner.

I korthet så går svensk ekonomi bra och de flesta siffror pekar åt rätt håll.

Mot denna positiva utveckling står ett alternativ som kommer innebära att flera av de reformer som nu genomförts riskerar att rivas upp. Det kommer innebära skattehöjningar, dyrare drivmedel och mer pengar kastade i sjön i så kallat ”gröna” prestigeprojekt.

Mot denna positiva utveckling står ett splittrat alternativ där S säger en sak medans V och MP säger en annan och C en tredje.

Mot denna positiva utveckling står osäkerhet och oreda.

Från vår sida är valet självklart!

Vi vill fortsätta på den inslagna vägen, tillsammans med våra samarbetspartier, för att göra Sverige till Sverige igen.

Andreas Ahlqvist (SD) kandidat till riksdagen

Erik Hellsborn (SD) riksdagsledamot