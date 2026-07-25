Skiljeman kopplas in för hyror i Kungsbacka – igen

Av Carl Johan Mårtensson

Hyresförhandlingarna mellan Fastighetsägarna GFR och Hyresgästföreningen har strandat. Nu begär Fastighetsägarna GFR att en skiljeman kopplas in.

– Vi tvingas nu begära skiljeman för att hyresgäster och fastighetsägare ska få ett besked, säger Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR.



Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR. Foto: pressbild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Fastighetsägarna GFR förhandlar hyror för drygt 90 000 hyreslägenheter i stora delar av södra Sverige. I Kungsbacka företräder organisationen privata hyresvärdar.

I slutet av april drog årets hyresförhandlingar mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen igång. Syftet var att nå lokala överenskommelser om hyreshöjningar inför 2027.

Men nu väljer alltså Fastighetsägarna att avbryta förhandlingarna och begära att en skiljeman kopplas in.

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att komma överens i lokala förhandlingar. Det är den bästa lösningen för både hyresgäster och hyresvärdar. Men då krävs att båda parter är villiga att förhandla och när det inte sker kan vi inte låta processen stå still. Vi tvingas nu begära skiljeman för att hyresgäster och fastighetsägare ska få ett besked. Att detta återigen behövs visar att dagens hyresförhandlingssystem inte fungerar som det är tänkt, säger Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR, i ett pressmeddelande.

Även förra årets förhandlingar mellan de privata fastighetsägarna och Hyresgästföreningen strandade. Enligt Fastighetsägarna är det ett tecken på att dagens hyresförhandlingssytem inte fungerar.

– Ingen tjänar på att hyresförhandlingar drar ut på tiden. Hyresgäster ska kunna veta vilken hyra som gäller och fastighetsägare behöver rimliga förutsättningar att planera sin verksamhet. När vi gång på gång behöver ta hjälp av en oberoende skiljeman är det ett tydligt tecken på att dagens hyresförhandlingssystem har stora brister och inte levererar den förutsägbarhet som behövs, säger Rikard Ljunggren.