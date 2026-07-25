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NYHETER 2026-07-27 KL. 06:45
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Tur och retur till affären – döms för för två trafikbrott

Av Ronny Karlsson

Mannen tog bilen till och från affären. Nu döms han för två fall av olovlig körning inom loppet av en halvtimma.

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