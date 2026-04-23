Påkörd räv kan skapa trafikproblem på E6

Djur som letar sig ut på E6 kan skapa stora problem i trafiken. Den här gången är det en påkörd räv som ligger på vägbanan vid en påfart.
Trafikverket har gått ut med varningen som gäller avfarten vid Lindomemotet. Det är trafiken i norrgående riktning som kan påverkas.
Det är inte helt ovanligt att rådjur letar sig ut förbi viltstängslet, och även en och annan älg och vildsvin kan dyka upp som faror i trafiken. En räv är däremot betydligt mer ovanligt.
Trafikverket bedömer att djuret ska vara borta från vägen vid 11.00.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.