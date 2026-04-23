Påkörd räv kan skapa trafikproblem på E6

Av Ronny Karlsson

Djur som letar sig ut på E6 kan skapa stora problem i trafiken. Den här gången är det en påkörd räv som ligger på vägbanan vid en påfart.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Trafikverket har gått ut med varningen som gäller avfarten vid Lindomemotet. Det är trafiken i norrgående riktning som kan påverkas.

Det är inte helt ovanligt att rådjur letar sig ut förbi viltstängslet, och även en och annan älg och vildsvin kan dyka upp som faror i trafiken. En räv är däremot betydligt mer ovanligt.

Trafikverket bedömer att djuret ska vara borta från vägen vid 11.00.