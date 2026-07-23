Så varmt är vattnet på Kungsbackas badplatser just nu

Av Tove Eliasson

Den sista julihelgen bjuder inte direkt på värme och solsken, men inte ska väl det sätta stopp för ett sommardopp? Här är de aktuella badtemperaturerna.

Smarholmens badplats. Bild: Tove Eliasson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Helgen kom med moln och en del regn på sina håll. Vattentemperaturerna har visserligen speglats något av lågtrycket, men än är det varmt i vattnet på sina håll.

Så varmt är det på din badplats just nu:

Gårda brygga: 17 grader (26 juli)

Utholmen: 18 grader (25 juli)

Smarholmen: 18 grader (25 juli)

Åsa Vita Sand: 18 grader (25 juli)

Lygnern: 17 grader (26 juli)

Stora Hornsjön: 19 grader (26 juli)

Tjolöholm: 17 grader (26 juli)

Torstensvik: 17 grader (26 juli)

Stora Iglakärr: 20 grader (25 juli)

Hanhals: 17 grader (26 juli)

Lerkils: 18 grader (26 juli)

Källa: Kungsbacka kommun