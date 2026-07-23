Så varmt är vattnet på Kungsbackas badplatser just nu

Den sista julihelgen bjuder inte direkt på värme och solsken, men inte ska väl det sätta stopp för ett sommardopp? Här är de aktuella badtemperaturerna.
Helgen kom med moln och en del regn på sina håll. Vattentemperaturerna har visserligen speglats något av lågtrycket, men än är det varmt i vattnet på sina håll.
Så varmt är det på din badplats just nu:
Gårda brygga: 17 grader (26 juli)
Utholmen: 18 grader (25 juli)
Smarholmen: 18 grader (25 juli)
Åsa Vita Sand: 18 grader (25 juli)
Lygnern: 17 grader (26 juli)
Stora Hornsjön: 19 grader (26 juli)
Tjolöholm: 17 grader (26 juli)
Torstensvik: 17 grader (26 juli)
Stora Iglakärr: 20 grader (25 juli)
Hanhals: 17 grader (26 juli)
Lerkils: 18 grader (26 juli)
Källa: Kungsbacka kommun
Riksdagspolitikern har kallats för ”äckel” och ”maktgalen nazisthora”
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.