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NYHETER 2026-07-26 KL. 08:06

A-traktorförare körde sönder fotbollsplan

Av Ronny Karlsson

Vittnen slog larm och polis kallades till platsen. Nu misstänks en A-traktor-förare för skadegörelse.

A-traktorförare körde sönder fotbollsplan
Polis stoppade tonåringar i en A-traktor under lördagskvällen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under lördagskvällen kom larmet in till polisen i Kungsbacka. Det handlade om en A-traktorförare som skulle ha kört sönder en fotbollsplan vid Inlag, i området där den nya Kungsbacka Arena börjat byggas.

– De ska ha kört runt och förstört planen på flera platser, säger polisens presstalesperson Adam Samara Isaksson.

Två tonåringar i en A-traktor fanns vid platsen och en av dem erkände också att han hade kört fordonet på gräset.

– Vi upprättade an anmälan om skadegörelse. Det var också med en annan ung kille och vi tog kontakt med båda killarnas vårdnadshavare, säger Isaksson Samara.



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