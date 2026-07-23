A-traktorförare körde sönder fotbollsplan

Av Ronny Karlsson

Vittnen slog larm och polis kallades till platsen. Nu misstänks en A-traktor-förare för skadegörelse.



Polis stoppade tonåringar i en A-traktor under lördagskvällen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under lördagskvällen kom larmet in till polisen i Kungsbacka. Det handlade om en A-traktorförare som skulle ha kört sönder en fotbollsplan vid Inlag, i området där den nya Kungsbacka Arena börjat byggas.

– De ska ha kört runt och förstört planen på flera platser, säger polisens presstalesperson Adam Samara Isaksson.

Två tonåringar i en A-traktor fanns vid platsen och en av dem erkände också att han hade kört fordonet på gräset.

– Vi upprättade an anmälan om skadegörelse. Det var också med en annan ung kille och vi tog kontakt med båda killarnas vårdnadshavare, säger Isaksson Samara.