A-traktorförare körde sönder fotbollsplan

Vittnen slog larm och polis kallades till platsen. Nu misstänks en A-traktor-förare för skadegörelse.
Under lördagskvällen kom larmet in till polisen i Kungsbacka. Det handlade om en A-traktorförare som skulle ha kört sönder en fotbollsplan vid Inlag, i området där den nya Kungsbacka Arena börjat byggas.
– De ska ha kört runt och förstört planen på flera platser, säger polisens presstalesperson Adam Samara Isaksson.
Två tonåringar i en A-traktor fanns vid platsen och en av dem erkände också att han hade kört fordonet på gräset.
– Vi upprättade an anmälan om skadegörelse. Det var också med en annan ung kille och vi tog kontakt med båda killarnas vårdnadshavare, säger Isaksson Samara.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.