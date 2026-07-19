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SPORT 2026-07-26 KL. 18:56

Arrangören om mästerskapet: "Kunde inte ha blivit bättre"

Av Andreas Linder

Under söndagen drogs de sista dragen i EM i Frillesås. Anders Andersson, ordförande i Löftadalens dragkampsklubb, kunde inte ha önskat sig ett bättre mästerskap.
– Allt gick enligt plan, säger han.

Arrangören om mästerskapet:
Anders Andersson. Foto: Andreas Linder

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

DRAGKAMP

Anders Andersson strosar glatt runt på Löftadalens dragkampsarena. Ser förvånansvärt pigg ut, med tanke på hur mycket han har jobbat med att arrangera EM i dragkamp. I tre dagar har dragkampsarenan fyllts av motionärer, europeisk elit och taggad publik. Och snart är mästerskapet över. Solen skiner över Frillesås när de sista matcherna spelas, och Anders Andersson summerar upplevelsen.

– Mästerskapet kunde inte ha blivit bättre. Mycket publik dök upp och matcherna var spännande.

Mästerskapet lockade både dragkampsintresserade – och de som inte har någon tidigare relation till sporten.

– Jag är glad att folk får upp ögonen för dragkamp.

Också resultatmässigt är Anders Andersson nöjd. Det svenska landslaget tog guld i tre av fyra klasser under lördagen.

– Jag hoppades på ett guld inför mästerskapet. Att vinna tre stycken är för jävla starkt, säger Anders Andersson.



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