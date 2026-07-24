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NYHETER 2026-07-25 KL. 16:45
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Parkourtävling i Kungsbacka lockar stor publik

Av Tove Eliasson

För fjärde året i rad arrangerar FRS Kungsbacka en av Sveriges största parkourtävlingar, och den här gången är tävlingen större än någonsin
– Jag tror det är publikrekord, säger tränare Elias Andersson.

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