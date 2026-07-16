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SPORT 2026-07-25 KL. 14:56
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Trots regnet – publiken slöt upp på dragkamps-EM

Av Andreas Linder

En person kunde inte delta men såg sin son tävla. Några andra kollade på dragkamp för första gången. Trots regn och rusk var entusiastisk publik på plats när landslagen inledde EM i dragkamp.

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