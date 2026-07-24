Tog bilen från Innerstaden – över två promille i blodet

Av Ronny Karlsson

Mitt i natten bestämde sig mannen för att ta bilen från de centrala delarna i Kungsbacka. Men det skulle han inte ha gjort. Han hade nämligen över två promille alkohol i blodet.



Mannen stoppades med över två promille alkohol i blodet. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under natten mellan lördag och söndag som mannen stoppades i sin bil. Han skulle då åka i väg från de centrala delarna av Kungsbacka, kanske efter ett besök på en eller flera uteställen.

– Det är en möjlig tanke att han varit på någon av krogarna, vi stoppade honom strax före klockan 03.00, säger polisens stationsbefäl Stephanie Garbutt.

En polispatrull stoppade mannen och han blåste positivt.

– Då fick han följa med oss och det visade sig att han hade 2,12 promille alkohol i blodet, säger Garbutt.

Nu misstänks mannen för grovt rattfylleri. Efter förhör släpptes han av polisen men misstankarna kvarstår.