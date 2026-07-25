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NYHETER 2026-07-27 KL. 11:45
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Klotter på valbudskap har anmälts till polisen

Av Ronny Karlsson

Valkampanjen är i full gång. Men med den kommer även skadegörelse. Centerpartiet har anmält två olika händelser där deras valbudskap fyllts med klotter.

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