Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
SPORT 2026-07-25 KL. 18:32
Premium

Medaljsuccé för Sverige i dragkamps-EM

Av Andreas Linder

Sverige vinner EM-guld i dragkamp på dam- och herrsidan.
Båda lagen slog Tyskland i finalen.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SPORT

Premium | SPORT 2026-07-25 KL. 18:32
Medaljsuccé för Sverige i dragkamps-EM
Premium | SPORT 2026-07-25 KL. 14:56
Trots regnet – publiken slöt upp på dragkamps-EM
Premium | SPORT 2026-07-24 KL. 20:31
Lokala politiker och företag tävlade i Frillesåsdraget
SPORT 2026-07-22 KL. 17:30
Josefine lämnar proffslivet – här är nya klubbadressen
Premium | SPORT 2026-07-20 KL. 21:00
En dag bland 15 000 tävlande på O-ringen
Premium | SPORT 2026-07-20 KL. 18:00
Nöter målvaktsspelets grunder mitt i sommaren
SPORT 2026-07-20 KL. 13:00
Ett lag kvar – ett lag får lämna golfens högsta serie
Premium | SPORT 2026-07-19 KL. 18:00
Historisk värvning för Pirates: "Hon kommer att bli en profil"
Premium | SPORT 2026-07-18 KL. 16:45
Ett femtiotal lokala tävlande när O-ringen kommer till Göteborg
Premium | SPORT 2026-07-18 KL. 08:57
Brottarprofilen avslöjar: Det är tuffast med hans sport

Fler nyheter

MEST LÄSTA SPORT

Premium | SPORT 2026-07-24 KL. 20:31
Lokala politiker och företag tävlade i Frillesåsdraget
Premium | SPORT 2026-07-25 KL. 18:32
Medaljsuccé för Sverige i dragkamps-EM
Premium | SPORT 2026-07-25 KL. 14:56
Trots regnet – publiken slöt upp på dragkamps-EM

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.