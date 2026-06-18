Flerbilskrock på E6 orsakade långa köer

Av Stefan Pettersson

En olycka orsakade lång kö på E6 i norrgående riktning.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strax före 17.30 på söndagen inträffade en fyrbilskrock på E6 i norrgående riktning, mellan Trafikplats Fjärås (58) och Trafikplats Kungsbacka S (59). Mycket glas och delar från bilarna spreds i båda körfälten, vilket medförde att vägen stängdes av.

Kön växte snabbt och blev snart kilometerlång. Vid 18-tiden öppnades ett körfält, men full framkomlighet beräknades dröja till cirka klockan 19.30.

– Tre parter uppgavs inte ha iakttagit tillräckligt avstånd till framförvarande fordon. Skadorna beskrevs som lindriga men en person hade bröstsmärtor. Det fanns inga uppgifter om någon hade förts till sjukhus, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson i region Väst.