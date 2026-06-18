Ett nedfallet träd skapar trafikproblem i den södra delen av kommunen under måndagsmorgonen.
Det är ett träd som hamnat på Tostaredsvägen och som täcker delar av körbanan enligt Trafikverkets sajt.
Trädet ska ligga på vägbanan söder om Lygnern och en bit väster om kommungränsen. Ett körfält ska vara blockerat.
Trafikverket är på väg till platsen och räknar med att problemet ska vara löst runt 10.00 på måndagsförmiddagen.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.