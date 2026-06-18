Nedfallet träd skapar trafikproblem

Ett nedfallet träd skapar trafikproblem i den södra delen av kommunen under måndagsmorgonen.



foto Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är ett träd som hamnat på Tostaredsvägen och som täcker delar av körbanan enligt Trafikverkets sajt.

Trädet ska ligga på vägbanan söder om Lygnern och en bit väster om kommungränsen. Ett körfält ska vara blockerat.

Trafikverket är på väg till platsen och räknar med att problemet ska vara löst runt 10.00 på måndagsförmiddagen.