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NYHETER 2026-07-31 KL. 09:02

Så blir helgens väder i Kungsbacka

Av Carl Johan Mårtensson

Passa på att njuta – snart lämnar solen Kungsbacka för den här gången.

Så blir helgens väder i Kungsbacka
Svalare väder med både sol och regnskurar väntar. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under onsdagen drog en tillfällig värmebölja in över kommunen. Den höll i sig över hela torsdagen och det blev rejält svettigt igår eftermiddag.

Men fredagen har inledningsvis bjudit på svalare temperaturer och så ser det ut att fortsätta.

– Det blir ganska mycket sol idag men framåt eftermiddagen väntas molnigheten öka på lite, men det kommer vara uppehåll och inte särskilt blåsigt. Temperaturen kommer landa på omkring kring 20 grader, en ganska skön semesterdag får man säga, säger Eva Strandberg, meteorolog vid SMHI.

Även lördagen väntas bjuda på en hel del solchanser.

– Under dagen blir det mest soligt väder och även då omkring 20 grader. Men det kan vara lite småblåsigt, framåt kvällen kan det bli lite skurar.

På söndag väntas dock en del moln dra in över kommunen.

– Det kan också passera skurar lokalt och det kan bli lite blåsigt, tidvis friska vindar.



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