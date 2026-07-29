Ny rattfylla – polisen har utökat närvaro i trafiken

Av Ronny Karlsson

Ännu en bilförare stoppades misstänkt för rattfylla under torsdagskvällen. En anledning är polisens ökade närvaro i trafiken under sommaren.



Ännu en person stoppades för rattfylla under torsdagskvällen

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under torsdagskvällen stoppades en man i 35-årsåldern längs med Varbergsvägen i Åsa. Mannen hade då alkohol i blodet och misstänks nu för rattfylleri.

– Vi hade en uppställd kontroll på platsen när mannen kom körande. Han fick följa med för provtagning, säger polisens presstalesperson Stephanie Garbutt.

Bara under den här veckan har flera bilförare stoppats och haft alkohol i blodet. Det är inte bara en slump att det har blivit så.

– Vi har en utökad närvaro i trafiken och jobbar vi på det här sättet så ger det resultat. Ju större närvaro, desto mer resultat, säger Garbutt.

Trafikbrotten är en del av det arbetet, men inte hela.

– De som ska begå andra brott rör sig ofta i trafiken. Vi kommer åt även den brottsligheten när vi kan vara ute mer på vägarna.