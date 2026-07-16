82 års skillnad mellan äldst och yngst i sommarteater

Från tre till 85 år. När ridån går upp för pjäsen Ebbe Skammelsson står skådespelare från nästan ett helt livsspann på samma scen.
– Det är ju lite pirrigt inför premiären, men det är nog så det ska vara, säger Ingrid Pettersson, 85, som spelar änkefrun Birgitta.
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