Stora förändringar när busstrafiken ska förbättras

Kritiken har varit hård. Men nu har Kungsbacka kommun fått gehör för flera av sina synpunkter på framtida busstrafik. Bland annat satsas det en hel del på busstrafiken i centrala Kungsbacka, samt på trafiken till och från Onsala.
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