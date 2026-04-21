Trafikolycka med motorcykel och bil

Av Christina Wagner

En trafikolycka har inträffat i Kungsbacka kommun under onsdagseftermiddagen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 15.40 om en olycka med flera fordon inblandade på Sätilavägen i närheten av Sundstorp.

Vid kl 16.10 har Räddningstjänsten spärrat av vägen i båda riktningar.

– Vi är på plats vid trafikolyckan, det är en motorcykel och och en personbil. Det var en del skräp på vägen som ska plockas bort, säger Maria Berndtsson på ledningscentralen för Räddningstjänsten Storgöteborg.

Ambulans och polis är också på plats.

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