Trafikolycka med motorcykel och bil

En trafikolycka har inträffat i Kungsbacka kommun under onsdagseftermiddagen.
Larmet kom in klockan 15.40 om en olycka med flera fordon inblandade på Sätilavägen i närheten av Sundstorp.
Vid kl 16.10 har Räddningstjänsten spärrat av vägen i båda riktningar.
– Vi är på plats vid trafikolyckan, det är en motorcykel och och en personbil. Det var en del skräp på vägen som ska plockas bort, säger Maria Berndtsson på ledningscentralen för Räddningstjänsten Storgöteborg.
Ambulans och polis är också på plats.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.