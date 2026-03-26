Arbete på E6 – risk för stor trafikpåverkan

Ett vägarbete påverkar trafiken på E6 i båda riktningarna under tisdagen och onsdagen.
Det är Trafikverket som utför ett så kallat etableringsabrete på E6. I samband med arbetet, som pågår under tisdagen och onsdagen, påverkas trafiken en hel del.
Ett körfält stängs nämligen av på den sträcka där man kommer att arbeta. Eftersom arbetet flyttas påverkas trafiken i båda riktningarna.
Det är sträckan mellan Fjärås och Frillesås som arbetet ska utföras. Trafikverket flaggar för att arbetet kan ha stor påverkan på trafikflödet.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.